الطاقة توقع مذكرة تفاهم لإعداد خارطة بالثروات المعدنية في المملكة

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع مذكرة تفاهم لإعداد خارطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة.

اضافة اعلان

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ومدير عام الشركة خليل أبو الرب.



وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتركيز في المرحلة الحالية على استغلال الثروات الطبيعية واستقطاب الاستثمارات للقطاع الذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الأردني ما يستدعي رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.



وأكد أهمية القطاع في توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوى الدخل في المجتمعات المحلية في مناطق "هي بأشد الحاجة لذلك".



وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم و مدتها سنتان قال الوزير الخرابشة انها تنص على قيام الشركة بإجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة وإعداد خارطة للثروات المعدنية بالمملكة تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.



وبموجب المذكرة تلتزم الشركة بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والبيانات والخرائط التي ستقوم بتنفيذها بموجب مذكرة التفاهم بما فيها البيانات الرقمية وسجلات القياسات.



وأكد الوزير الخرابشة أهمية المذكرة خاصة وان هناك العديد من المناطق في المملكة التي لم تأخذ حقها بالدراسة لغاية الان.لافتا الى الوزارة وقعت للان مذكرتي تفاهم الأولى بخصوص العناصر الأرضية النادرة وأخرى للتنقيب عن النحاس فيما سيتم قريبا توقيع مذكرتين أخريين للتنقيب عن النحاس والذهب.



من جانبه قال أبو الرب إن الخريطة التي ستعدها الشركة باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة سينتج عنها نتائج جيدة وسوف تسهم في تقديم فرص للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في المجال لتحديد أهم المعادن التي يمكن أن يستثمروا فيها.



وحضر حفل التوقيع أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام وعدد من المسؤولين من الجانبين.