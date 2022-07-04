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الإثنين، 04-07-2022 05:31 م

1.453 مليون مشترك في الضمان حتى نهاية حزيران

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزهـا الإعلامي عن وصول عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2022 إلى مليون و453 ألف مؤمن عليه.

وبينت المؤسسة أن عدد المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي شهد ارتفاعـاً ملحوظـاً عن عددهـم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021 وبنحو (100) ألف مؤمن عليه، أي بنسبة نمو بلغت (7.4%)، وهو المعدل الأعلى على مدار السنوات العشر الماضيـة.

وأكدت المؤسسة أنها أطلقت خطة تفتيشية شاملة اعتباراً من مطلع الشهر الحالي للتأكد من شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي باعتباره حقاً أساسياً لكل عامل على أرض المملكـة، متوقعة وصول عدد المشتركين في نهاية هذا العام إلى مليون و600 ألف مؤمن عليه.

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