10 إصابات بحوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية، التعامل مع عدة حوادث على الطرق الخارجية كان أبرزها، تدهور مركبة على طريق المفرق، حيث نتج عنه 3 إصابات متوسطة، وتم إسعافهم من قبل الدفاع المدني.

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وأضاف الصمادي، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع تدهور مركبة شحن على طريق وادي عربة، ونتج عنه إصابة شخصين، وتم إسعافهم لمستشفى الصافي.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع تدهور مركبة، على طريق غور الصافي، ونتج عنه 5 إصابات، تم نقلهم الى مستشفى غور الصافي تدهور.



وبين الصمادي، أن أغلب المخالفات التي ارتكبت وسبب هذه الحوادث كانت تغيير المسرب بشكل مفاجئ إلى جانب السرعات العالية.

