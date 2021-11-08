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الإثنين، 08-11-2021 01:13 م

الفاو تطلق البرنامج التدريبي لمدارس المزارعين الحقلية

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الوكيل الاخباري- أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن، اليوم الاثنين، البرنامج التدريبي لمدارس المزارعين الحقلية في الإدارة المتكاملة لآفة دودة الحشد الخريفية.

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وقالت المنظمة في بيان، ان هذا التدريب يندرج ضمن أنشطة المشروع الإقليمي "الاستجابة الطارئة والاستعداد لتعزيز قدرات الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للتخفيف من مخاطر دودة الحشد الخريفية"، الممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة في الأردن.


واشارت الى ان حشرة دودة الحشد الخريفية التي يشار إليها اختصاراً باسم "أف أي دبليو" من الحشرات العابرة للحدود التي يمكن أن تتغذى على أكثر من 80 محصولا نباتيا، وقد تسببت عند دخولها إلى أفريقيا عام 2016 بخسائر كارثية لجميع المحاصيل الاقتصادية وخاصةً الذرة الصفراء. واضافت ان هذا البرنامج التدريبي المؤلف من خمسة عشر دورة تدريبية متخصصة، والذي سيتم تنفيذه في وداي الأردن في دير علا والشونة الجنوبية والأغوار الجنوبية، يهدف إلى بناء قدرات المزارعين على تحليل النظم البيئية الزراعية لعدة محاصيل من أجل الإدارة المتكاملة للآفة والكشف الميداني والرصد لمحاصرة دودة الحشد الخريفية والتقليل من الأضرار والخسائر.


ويشير الخبراء إلى أن انتشار دودة الحشد الخريفية أمر لا يمكن تجنبه، وأن تلك الحشرة ستستمر في الانتشار لتصل إلى جميع دول المنطقة، وقد تتسبب بأضرار كبيرة للكثير من المحاصيل الغذائية الرئيسية.


وظهرت هذه الآفة للمرة الأولى في السودان واليمن عام 2018، وأشارت حالياً 8 دول إلى وجود تلك الحشرة لديها منها مصر وعمان والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا وسوريا إضافة إلى الاردن

 

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