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الجمعة، 12-11-2021 12:28 م

الأردن والسعودية يؤكدان تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز التحديات

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الوكيل الاخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان في اجتماعٍ بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات قيادتيّ المملكتين الشقيقتين، وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية.اضافة اعلان


وأكّد الصفدي وبن فرحان خلال اللقاء، في باريس، على هامش المؤتمرات التي تستضيفها العاصمة الفرنسية، استمرار العمل عى تطوير التعاون وتعزيز التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية خدمةً لمصالح المملكتين الشقيقتين والمصالح العربية.

واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، وأكّدا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ضرورةً لتجاوز التحديات المشتركة وخدمةً للقضايا العربية.

 




 

 


 

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