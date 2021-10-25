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الإثنين، 25-10-2021 09:20 ص

11 مليون نسمة عدد سكان المملكة

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الوكيل الإخباري- أظهرت الساعة السكانية التابعة لدائرة الإحصاءات العامة أن عدد سكان الأردن بلغ حتى يوم أمس 11.015.615 مليون نسمة، 30% منهم غير أردنيين.

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وبحسب التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة عام 2016 فإن 6 ملايين و700 ألف مواطن يحملون الرقم الوطني.


ووصل عدد سكان المملكة بمن فيهم الأردنيون والوافدون والمقيمون من جنسيات متعددة حتى نهاية العام الماضي 2020 إلى 10.806 ملايين نسمة، أي بزيادة قدرها 194 ألف نسمة خلال 10 شهور، وفق الموقع الالكتروني لدائرة الإحصاءات العامة وساعتها السكانية.

 

 

 




 

 


 

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