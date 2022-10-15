11500 أسرة بالزرقاء تستفيد من برنامج الدعم النقدي الموحد

الوكيل الاخباري - قال مدير صندوق المعونة الوطنية في الزرقاء موسى الصمادي إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد للعام الحالي 2022 بلغ 11500 أسرة، اضافة الى 9 آلاف أسرة في الزرقاء تستفيد من دعم برنامج الحماية الذي يقدمه الصندوق.



وبين الصمادي في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد تتوزع بواقع 9 آلاف أسرة في منطقة قصبة الزرقاء، و 1600 أسرة في منطقة الظليل، و250 أسرة في منطقة الأزرق، و200 أسرة في منطقة بيرين، مؤكداً أنه لا يتم ايقاف المعونة الا في حال ثبوت تحسن وضع الأسرة المستفيدة من البرنامج.



وأضاف أن برنامج الدعم النقدي الموحد أتاح المجال للأسر الفقيرة والأفراد المعوزين الاستفادة من البرنامج والحصول على دعم نقدي شهري ضمن المؤشرات والمعايير المعتمدة في هذا البرنامج، لافتا إلى أن التقديم لبرنامج الدعم النقدي الموحد مستمر الكترونياً، فيما سيتم دراسة وتقييم الحالات المتقدمة شهرياً في الواقع الميداني، اضافة الى التدقيق على الحالات المنتفعة من البرنامج شهرياً.

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