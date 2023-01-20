الجمعة 20-01-2023
الوكيل الاخباري

75 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

إجراء 650 عملية من مختلف التخصصات بمستشفى الإيمان الحكومي الجديد

السعودية: لن نُطبع العلاقات مع اسرائيل الا بشرط - فيديو

الدفاع المدني يتعامل مع 1193 حالة اسعافية الخميس

ارتفاع قيمة احتياطي الأردن من الذهب إلى 2.8 مليار دينار العام الماضي

الصومال.. الجيش يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية وسط البلاد

كم تبلغ ثروة الكوميدي الشهير عزيز؟

انطلاق منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد بمشاركة الأردن

تحطم طائرة صغيرة شمال مدينة نيويورك

3 دول جديدة تفقد حقوق التصويت في الأمم المتحدة وأخرى تنتظر

الجمعة، 20-01-2023 10:40 ص

117 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة منذ بداية 2023

c31448e4-معبر-الاردن-الضفه


الوكيل الاخباري- شهد معبر الكرامة منذ بداية الشهر الحالي حركة نشطة، حيث تنقل عيره نحو 117 ألف مسافر ومسافرة في كلا الاتجاهين، وفق الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية.اضافة اعلان


وقال الإدارة عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ "شهد المعبر حركة نشطة منذ بداية الشهر الحالي، حيث تعاملت الطواقم مع 117 ألف مسافر ومسافرة تقريبا بين قادم ومغادر من وإلى أرض الوطن".

وأضافت الإدارة أن العمل جار لتسهيل وتأمين دخول 18 ألف معتمر ومعتمرة الأسبوع المقبل، وذلك من خلال فتح المعبر لمدة 24 ساعة أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة.

وبينت الإدارة أنه لا يوجد أي تعديل على حركة السفر خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة بقاء العمل كالمعتاد، حيث ستغادر آخر حافلة الساعه 8 مساءً في كلا الاتجاهين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image63ca85f8c1cdf

إجراء 650 عملية من مختلف التخصصات بمستشفى الإيمان الحكومي الجديد

326431519_1677618002669478_640435704123799164_n

الدفاع المدني يتعامل مع 1193 حالة اسعافية الخميس

1674207667888

انطلاق منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد بمشاركة الأردن

www

اختتام فعاليات دورة الإدارة الدفاعية في النطاق الأمني الأوسع

www

الوطني لحقوق الإنسان يبحث مع الميثاق العربي واقع حقوق الإنسان

88

مادبا: الحنيفات يرعى احتفال عيد الشجرة ويفتتح بازار تنمية ريفية في بلدية مادبا

أخبار متعلقة
167sbo6

إعلام فلسطيني: الاحتلال يمنع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى

d2b954fc-jerusalem_23-1

"عين على القدس": حصاد عام من انتهاكات الاحتلال ضد القدس والفلسطينيين

TTYnL09649K7UCMtriGuyLiae47kzrwmYkPWIdVA

الانتربول الأردني يُسلم فلسطين مطلوباً فاراً من وجه العدالة