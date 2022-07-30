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السبت، 30-07-2022 10:07 ص

12 ألف عائلة لاجئة بالأردن لا تحصل على مساعدات شهرية

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الوكيل الإخباري - قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات نقدية عادية لنحو 33 ألف عائلة لاجئة في الأردن خلال شهر حزيران الماضي، تشمل 3 آلاف عائلة غير سورية.

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وتحدثت المفوضية في تقرير، عن وجود 12 ألف عائلة على قائمة الانتظار للحصول على المساعدات النقدية العادية، مضيفة أن تلك العائلات مؤهلة للمساعدات لكنها غير قادرة على تلقي المساعدة النقدية الشهرية العادية بسبب محدودية التمويل.


وتقول المفوضية إنها تقدم المساعدة النقدية الشهرية للعائلات لتلبية الاحتياجات الأساسية للعديد من اللاجئين "الضعفاء غير القادرين على تغطية نفقاتهم.


وقال المتحدث باسم المفوضية في الأردن مشعل الفايز إن المفوضية تقدم المساعدة النقدية الشهرية للأسر الأشد احتياجاً وفقاً للتمويل المتوافر لدى المفوضية.


وبين الفايز ان المفوضية تدرك حاجة أسر عديدة لهذا النوع من المساعدة، لكن المفوضية تعطي الأولوية لـ"الأشد ضعفاً" بسبب التمويل المحدود.


وأشار إلى عدم قدرة المفوضية على إدراج المزيد من الأسر ضمن قوائم المستفيدين من هذه المساعدات.


وتشمل المساعدات اللاجئين من مختلف الجنسيات، وتعتمد على تقييم خلال الزيارة المنزلية، ويؤخذ في عين الاعتبار معايير مختلفة لأهلية الحصول على المساعدة النقدية الشهرية مثل عدد أفراد الأسرة ووجود حالات إعاقة واعتبارات أخرى، بحسب المتحدث باسم المفوضية في الأردن.


 




 

 


 

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