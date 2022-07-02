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السبت، 02-07-2022 11:05 ص

جمعية رجال الأعمال والوكالة الأميركية للتنمية الدولية توقعان مذكرة تفاهم

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الوكيل الإخباري - وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مذكرة تفاهم مع ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( يو اس أيد USAID) من خلال شركة كيمونكس المنفذة لمشروع إعادة التدوير في الأردن.

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وأوضحت الجمعية في بيان اليوم السبت، أن المشروع يحث القطاع الخاص والشركات على استخدام إعادة التدوير والربط بين أعضاء الجمعية والشركات المتخصصة في إعادة التدوير.


وينفذ المشروع بإشراف وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى لزيادة القدرة التنافسية التجارية عبر تعزيز الروابط في السوق وتحسين البيئة الملائمة للأعمال، من خلال تحويل شبكة خدمات التدوير إلى قطاع تنافسي، ما يسهم في عملية الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة في المملكة.


ووقع مذكرة التفاهم عن الجمعية عضو مجلس الإدارة ميشيل نزال ومدير المشروع ماهر حمدان.


وأكد نزال دعم الجمعية كل الجهود للحفاظ على البيئة من خلال هذا المشروع المهم في إعادة تدوير المخلفات لدى أعضاء الجمعية، والتي تمثل قطاعات عديدة ستسهم بشكل كبير في تلك الجهود، والمتمثلة بقطاعات الفنادق والصناعات الثقيلة والخفيفة وقطاع الرعاية الطبية.


وأشار إلى أهمية آلية عمل البرنامج القائمة على الفائدة التجارية المتبادلة بين الشركات وشركات العاملة في قطاع خدمات التدوير، ما يزيد الحافز لدى جميع الشركاء للعمل على إنجاح هذا المشروع الوطني.


من جهته، قال حمدان إن المشروع يهدف إلى حماية البيئة والصحة العامة والحفاظ على المصادر الطبيعية من خلال نظام إدارة نفايات متكامل يهدف إلى زيادة عمليات التدوير وفصل المواد العضوية القابلة للتدوير، بالإضافة إلى تحفيز عملية التدوير والتركيز على زيادة الوعي لدى كل شرائح المجتمع.


وأضاف أن المشروع يهدف إلى دعم وتشجيع إعادة استعمال وتدوير المخلفات في قطاع الأعمال، لافتاً إلى أن المشروع بدأ بقطف ثمار نجاح عدد من المشاريع الناجحة لكبرى شركات التجزئة.


وأشار إلى أن الاتفاقية مع الجمعية تهدف لزيادة الوعي لدى قطاع الأعمال في الأردن للمشاركة في المشروع، والمواطن على حد سواء من خلال عقد ورشات مع أعضاء الجمعية.


 




 

 


 

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