السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

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السبت، 10-07-2021 12:01 م

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم المساعدات العينية والنقدية التي تم جمعها وتوزيعها من لجنة زكاة وصدقات "الفاروق" جنوب عمان، خلال فترة عملها، 12 مليون دينار، بحسب تقريرها المالي.

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وقال رئيس اللجنة الدكتور خلف الهميسات في بيان اليوم السبت، ان اللجنة التابعة لصندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تأسست عام 1990، حيث استطاعت تقديم مساعدات عينية ونقدية لـ 3500 اسرة محتاجة في مناطق خريبة السوق وجاوا والطيبة والعكلومية والجويدة واليادودة واسكان المالية والزراعة والصيادلة وضاحية الامير علي ووادي الطي.


واضاف ان عدد الايتام الذين تم كفالتهم من قبل اللجنة بلغ 400 يتيم، مبينا ان اللجنة تكفل حاليا 153 يتيما، في حين ان عدد الاسر الذين يتقاضون مساعدات شهرية بلغ 417 أسرة.


واكد الهميسات، ان انفاق اللجنة الذي يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، لم يسجل عليه اي مخالفة منذ تأسيسها، مشيرا الى انها لا تقدم المساعدات الا بعد دراسة الحالات بشكل واف ووفق اسس معتمدة، ويتم بعد ذلك متابعة الحالة حتى تتحسن.


ودعا رئيس اللجنة، أهل الخير وذوي الأيادي البيضاء بالمملكة وخارجها إلى زيادة تفاعلهم ومساهماتهم لأعمال وأنشطة ومشاريع اللجنة لتحقيق التكافل الاجتماعي بين الاردنيين ومساعدة ايتامهم، لاسيما وان جائحة كورونا تركت اثارا اقتصادية كبيرة على العديد من الاسر.


واشار الى ان التواصل مع اللجنة يتم عبر مقرها او عبر حسابها بالبنك الاسلامي – فرع الوحدات رقم 15181.

 




 

 


 

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