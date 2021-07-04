إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 115 أسرة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية ، أشرف خريس، الأحد، إنّ تقريرها الصادر في حزيران/يونيو الماضي يوضّح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.

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وبحسب البيان الذي حصل " الوكيل الإخباري" على نسخة منه ، أن مديريات الوزارة قدمت المساعدات النقدية لنحو 585 أسرة، فيما استفادت 5697 أسرة من المساعدات العينية، وتم اجراء 4305 دراسات لغايات منح التأمين الصحي للأسر العفيفة، و68 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و18 دراسة لتسوية حقوق الورثة.



وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر عفيفة 113 طلبا، وجرى استقبال 59 طلبًا لصيانة مساكن، وصيانة 12 مسكنًا لأسر عفيفة، وبناء 18 مسكنا لأسر عفيفة ، وإجراء 43 دراسة لأسر منتجة.

ووفقًا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لحزيران/يونيو، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 1006 أسر، فيما جرى ايقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 115، إضافة إلى تخفيض المعونة الشهرية المتكررة لـ 19 أسرة.



وبلغ عدد الأسر الجديدة في برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" 21 أسرة، و 55775 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3"، واستفادت 1979 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و12 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و25 أسرة جديدة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.



وقدمت 11 أسرة تظلما واستفسارا لبرنامج الدعم التكميلي "تكافل 1"، و 218 تظلما واستفسارا لبرنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3".



