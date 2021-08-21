12982 يتقدمون للامتحانات النظرية للشامل السبت

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة عبد الله سرور الزعبي، السبت، عن بدء فعاليات الامتحان النظري الشامل للدورة الصيفية 2021.

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وأكد الزعبي أن الجامعة استكملت الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان النظري الذي يتقدم له 12982 طالبا وطالبة من ضمنهم (152) طالبا وطالبة من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية و متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، منهم 10721 طالبا وطالبة منتظم بالدراسة، و1604 طلاب معيدون، و525 طالبا وطالبة يتقدمون لرفع المعدل، و132مستنفذا حقه.



ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، قال الزعبي إنه "تم توزيع الامتحان النظري لكل ورقة على يومين بحيث يتقدم اليوم وغدا الأحد الطلبة للورقة الأولى، فيما ستعقد امتحانات الورقة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أما الورقة الثالثة والأخيرة فسيعقد امتحانها يومي السبت والأحد الأسبوع المقبل".



وشدد الزعبي على جميع الطلبة والمشرفين على الامتحان والكوادر كافة ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات قبل الدخول إلى قاعات الامتحان متمنيا السلامة للجميع.