13 أمسية فنية منوعة في ثاني ليالي مهرجان صيف عمان

الوكيل الاخباري - شهد الحفل الغنائي للأمسية الفنية الثانية من ليالي مهرجان صيف عمان، ليلة أمس، حضورا جماهيريا كبيرا للاستماع لأصالة طرب الأغنية الأردنية الوطنية والتراثية للفنانين وسام وحسام اللوزي والفنان محمد اربيحات.

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وأبدع الثنائي الأردني وسام وحسام اللوزي على خشبة المسرح الرئيسي في تقديم الوصلات الغنائية التي قابلها جمهور المهرجان بحماس عفوي أظهر الحب والذوق الرفيع للأغنية الوطنية والتراثية بكلماتها وألحانها.



كما أبدع الفنان الأردني اربيحات طرباً للوطن وتراثه بأغان لاقت تفاعل الحضور.

وقدمت فرقة معان لوحات فنية شيقة من الفلكلور الأردني جذبت اهتمام الحضور، كما تم عرض العمل المسرحي "هونها بتهون".



وعلى المسرح المخصص للأطفال وبأجواء عائلية عرضت مسرحية "عمو نظيف" بالإضافة إلى تقديم شخصيات كرتونية.



ويزخر المهرجان غدا الأحد بالعديد من الفعاليات حيث يغني على المسرح الرئيسي الفنان محمود الدعجة، فيما تقدم فرقة الاجاويد عرضا فنيا، وسيكون ختامها مسك مع الفنان نجم السلمان، كما سيتم في الساحة المخصصة للأطفال عرض مغامرات ابو الريش، ودولاب الحظ.



وتستمر فعاليات مهرجان صيف عمان، الذي تنظمه أمانة عمان الكبرى، حتى الأحد 20 آب، ووفرت الأمانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان الى مواقع الفعاليات داخل الحدائق.



ويستقطب المهرجان الذي يقام للعام 15 على التوالي نخبة من الأصوات الفنية الأردنية والعروض الفلكلورية من التراث الاردني والعمل المسرحي مع توفير، مساحة من الترفيه أمام الأطفال.



وأعدت الأمانة من خلال القائمين على إدارة المهرجان برنامج فعاليات منوعة على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية تحييها أسماء لامعة من الفنانين والفرق الأردنية.



وخصصت الامانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة أيام المهرجان أمام الأطفال محطات للألعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون.

