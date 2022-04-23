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السبت، 23-04-2022 12:08 م

13 حالة تمكّن أي مواطن من سحب اشتراكات الضمان - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي إن هناك عدة حالات يتم فيها صرف تعويض الدفعة الواحدة ( كامل الضمانات) للمؤمن عليه . 

وبينت المؤسسة، وفقا لرصد " الوكيل الإخباري" أن 13 حالة يمكن للمؤمن عليه صرف تعويض الدفعة الواحدة بناء على طلبه أو طلب المستحقين عنه، شرط أن يكون أحد أسباب الصرف قائماً عند تقديم الطلب. 

وتاليا الحالات المسموح فيها صرف التعويض:  

اولا: شمول المؤمن عليه الأردني باحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري، بما فيها البلديات وامانة عمّان.

ثانيا: انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسبة اخرى أو فقده للجنسية الأردنية. 

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ثالثا: انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون أسرتها. 


رابعا: انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة. 


خامسا: انتهاء خدمة المؤمن عليه والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عامين، واكتساب الحكم الدرجة القطعية.


سادسا: انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني.


سابعا: وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون .


ثامنا: ثبوت انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم على المؤمن عليه سواء كان عجزاً كلياً أو جزئيا خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.


تاسعا: إكمال المؤمن عليه السن خارج خدمته دون إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة. 


عاشرا: انتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء واكمالها سن الـ 40 . 


الحادي عشر: انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي أكمل سن 55، والمؤمن عليها التي أكملت سن الـ 50، شرط أن لا تزيد اشتراكاتهما عن 83 اشتراكاً، وأن يكونا قد انقطعا عن الشمول مدة لا تقل عن 36 شهراً . 


الثاني عشر: انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني الحاصل على راتب تقاعدي بموجب قانون التقاعد المدني أو العسكري أو أي نظام تقاعدي معمول به، شرط أن لا يقل عدد اشتراكاته عن 120 اشتراكاً أو لا يقل عمره عن 50 عاماً.

الثالث عشر: انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني والتحاقه بإحدى الجامعات بهدف الحصول على الشهادة الجامعية الأولى ( بكالوريوس) شرط أن لا يتجاوز عمره 25 عاماً . 

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