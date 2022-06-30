السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 04:34 م

13.7 مليون دينار لإنشاء مكب نفايات الأزرق الصحي

62bd6d7d48e13


الوكيل الإخباري - وضع، اليوم الخميس، حجر الأساس لبدء إنشاء مكب نفايات الأزرق الصحي الجديد في محافظة الزرقاء البالغة كلفته نحو 13.782 مليون دينار في منطقة الأزرق.

اضافة اعلان


وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، خلال احتفال، أن مكب الأزرق هو أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة، للأعوام (2015 – 2034) لتطوير البُنى التحتية من خلال إنشاء مكبّات نفايات صحية تُراعي المواصفات العالمية، وأحدث التكنولوجيا الآمنة بيئياً.


وبين كريشان أن هذا المكب يتماشى مع المسؤوليات المُناطة بوزارة الإدارة المحلية.


وقال إن الوزارة تفخر بتنفيذ مشروع مكبٍ صحي في الأزرق، بجهود وسواعد أردنية، ومن تصميم وتنفيذ وتمويل الحكومة الأردنية، ودعم من الاتحاد الأوروبي للموازنة، بهدف تطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة في الأردن.


وأشار كريشان إلى أن وزارة الإدارة المحلية تتولى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالإشراف الهندسي على تنفيذ المشروع، والذي سيخدم بلديات محافظة الزرقاء (الزرقاء، بيرين، الضليل، الحلابات، الأزرق، الرصيفة والهاشمية)، إضافة إلى بلديتي بني هاشم والصفاوي، ومخيمي الإمارات والأزرق للاجئين السوريين.


ولفت إلى أن مكب الأزرق سيعمل على توفير قدرة تشغيلية طويلة المدى لطمر النفايات بطرق آمنة بيئياً لمدة تصل إلى 20 عاماً على الأقل.


وعرض خلال الحفل فيديو توضيحي عن مشروع مكب نفايات الأزرق الصحي.


مدير مديرية النفايات الصلبة بوزارة الإدارة المحلية باسم السعايدة قال إن الوزارة وضعت خططاً شمولية لإدارة النفايات البلدية الصلبة في أقاليم الشمال والوسط والجنوب وذلك انطلاقاً من الاسترايتيجة الوطنية في هذا المجال، بهدف إصلاح وتحديث سياساتها لتحسين وتطوير منظومة قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة بشكل عام، وبما يتوافق مع المعالم المنصوص عليها في التخطيط على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة للأعوام (2015 – 2034).


وأوضح السعايدة بأن مدة مشروع العطاء حوالي العامين، لافتاً إلى أن مساحة المكب تبلغ نحو 200 ألف متر مربعٍ، وحجم أعمال الحفر تبلغ نحو 2.1 مليون متر مكعبٍ، وسعة خلايا النفايات الصحية نحو 8 ملايين متر مكعب، فيما يبلغ العمر الافتراضي لخلايا النفايات الصحية نحو 22.5 سنة، وعمق خلايا النفايات نحو 17 مترا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
1654177112751

اجتماع في الأشغال لمناقشة آلية طرح وتنفيذ مشاريع استثمارية

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي: عرض مشروع المدينة الجديدة على صناديق استثمارية

39359_large

التخليص على 4500 مركبة في حرة الزرقاء الشهر الماضي

9135_1

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

min_16

الخصاونة ينعى الوزير الأسبق هشام الخطيب

FUJ79FZWIAAwLEj

الخصاونة يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي