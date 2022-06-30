13.7 مليون دينار لإنشاء مكب نفايات الأزرق الصحي

الوكيل الإخباري - وضع، اليوم الخميس، حجر الأساس لبدء إنشاء مكب نفايات الأزرق الصحي الجديد في محافظة الزرقاء البالغة كلفته نحو 13.782 مليون دينار في منطقة الأزرق.

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وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، خلال احتفال، أن مكب الأزرق هو أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة، للأعوام (2015 – 2034) لتطوير البُنى التحتية من خلال إنشاء مكبّات نفايات صحية تُراعي المواصفات العالمية، وأحدث التكنولوجيا الآمنة بيئياً.



وبين كريشان أن هذا المكب يتماشى مع المسؤوليات المُناطة بوزارة الإدارة المحلية.



وقال إن الوزارة تفخر بتنفيذ مشروع مكبٍ صحي في الأزرق، بجهود وسواعد أردنية، ومن تصميم وتنفيذ وتمويل الحكومة الأردنية، ودعم من الاتحاد الأوروبي للموازنة، بهدف تطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة في الأردن.



وأشار كريشان إلى أن وزارة الإدارة المحلية تتولى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالإشراف الهندسي على تنفيذ المشروع، والذي سيخدم بلديات محافظة الزرقاء (الزرقاء، بيرين، الضليل، الحلابات، الأزرق، الرصيفة والهاشمية)، إضافة إلى بلديتي بني هاشم والصفاوي، ومخيمي الإمارات والأزرق للاجئين السوريين.



ولفت إلى أن مكب الأزرق سيعمل على توفير قدرة تشغيلية طويلة المدى لطمر النفايات بطرق آمنة بيئياً لمدة تصل إلى 20 عاماً على الأقل.



وعرض خلال الحفل فيديو توضيحي عن مشروع مكب نفايات الأزرق الصحي.



مدير مديرية النفايات الصلبة بوزارة الإدارة المحلية باسم السعايدة قال إن الوزارة وضعت خططاً شمولية لإدارة النفايات البلدية الصلبة في أقاليم الشمال والوسط والجنوب وذلك انطلاقاً من الاسترايتيجة الوطنية في هذا المجال، بهدف إصلاح وتحديث سياساتها لتحسين وتطوير منظومة قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة بشكل عام، وبما يتوافق مع المعالم المنصوص عليها في التخطيط على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة للأعوام (2015 – 2034).



وأوضح السعايدة بأن مدة مشروع العطاء حوالي العامين، لافتاً إلى أن مساحة المكب تبلغ نحو 200 ألف متر مربعٍ، وحجم أعمال الحفر تبلغ نحو 2.1 مليون متر مكعبٍ، وسعة خلايا النفايات الصحية نحو 8 ملايين متر مكعب، فيما يبلغ العمر الافتراضي لخلايا النفايات الصحية نحو 22.5 سنة، وعمق خلايا النفايات نحو 17 مترا.