الجمعة 15-07-2022
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الجمعة، 15-07-2022 04:13 م

147715 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي السبت

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الوكيل الإخباري - يتقدم 147715 طالبا وطالبة لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" 2022، غدا السبت.

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وقالت التربية إن 142570 طالبا وطالبة سيتقدمون لامتحانات الجلسة الأولى، حيث يتقدم طلبة العلمي والصناعي لامتحان الفيزياء، فيما يتقدم طلبة الأدبي لامتحان العلوم الإسلامية.

 

أما طلبة الفرع الشرعي فيتقدمون لامتحان النظم الإسلامية وفقه الدعوة وفقه المعاملات، وطلبة الزراعي لامتحان الصناعات الزراعية، فيما يتقدم طلبة الفندقي والسياحي لامتحان الدوائر الأمامية والتدبير الفندقي، في حين يتقدم طلبة الاقتصاد المنزلي لامتحان الإدارة والسلامة المهنية.

 

وأضافت أن 5145 طالبا وطالبة سيتقدمون لامتحانات الجلسة الثانية.

 

 

 




 

 


 

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