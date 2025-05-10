تحدٍّ على "تيك توك" يتسبب في حرائق داخل مدارس أميركية

الطلاب تورطوا في إدخال أجسام معدنية بمنافذ USB، لإحداث دوائر كهربائية قصيرة في الأجهزة، مما أدى إلى إخلاء مدارس، منها "نيوينغتون الثانوية" في كونيتيكت، حيث تبيّن أن الحادث كان نتيجة سلوك متعمد وليس خللاً فنياً.
وسُجلت حوادث مماثلة في مدارس أخرى مثل "ديربي" و"كرومويل"، حيث امتلأت الممرات بالدخان، واستُدعيت فرق الإطفاء.
وحذر مسؤولون من خطورة بطاريات الليثيوم أيون التي قد تنفجر وتُطلق مواد سامة، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تعرض الطلاب للخطر وتعيق عمل فرق الطوارئ.
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