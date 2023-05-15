150 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني

الوكيل الاخباري - أدى 150 مهندسا ومهندسة القسم القانوني أمس الأحد في مبنى نقابة المهندسين الأردنيين.



وقال ممثل مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، الدكتور إبراهيم العدوان، خلال حفل أداء القسم إن مهنة الهندسة هي مهنة الإبداع والتصميم، وتتعامل مع جميع تطبيقات الحياة ومكوناتها.



وأضاف العدوان أن عدد المنتسبين إلى النقابة بلغ 191 ألف مهندس ومهندسة، مؤكدا ضرورة التطوير والبحث عن الفرص المختلفة التي تقدمها الجامعات الغربية لإكمال الدراسات العليا والدورات التأهيلية جميعها.

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