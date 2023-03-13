180 ألف زائر للبترا في الشهرين الماضيين

الوكيل الإخباري-

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توقع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، أن يكون عام 2023 سياحيا بامتياز بعد البداية القوية التي حققتها البترا خلال الشهرين الماضيين، لما تتمتع به من سمعة سياحية ومكانة على خارطة السياحة العالمية، والمؤشرات الموجودة لدى السلطة من المكاتب السياحية وحجوزات الفنادق.وبلغ عدد زوار المدينة الوردية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين حوالي 180 ألفا و388 زائرا من الجنسيات كافة، وزيارات متحف بترا حوالي 19 ألف زائر.وقال إن مدينة البترا تحظى باهتمام ملكي كبير لجهة تعزيز التنافس السياحي للمدينة على خارطة السياحة العالمية، والتركيز على توسيع الاستثمار في القطاع السياحي فيها، وتطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات متطورة تواكب متطلبات السياحة المتجددة، وفقا لبترا.وأعرب عن تفاؤله بأن تتجاوز الأرقام عام 2019 التي وصل فيها عدد السياح إلى مليون و135 ألف زائر.وحول الجنسيات الأكثر زيارة لمدينة البترا، جاءت الأميركية في المقدمة، ثم الإيطالية، فالفرنسية، والألمانية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والآسيوية.وفيما يخص تنظيم الموقع الأثري في البترا، قال الفرجات إن السلطة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية تعمل على تنظيم الموقع بشكل يليق بالمكانة التاريخية والسياحية للمدينة، وبما يحافظ عليها كموقع تراث عالمي وديمومتها.