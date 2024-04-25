الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

753 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي

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الخميس، 25-04-2024 01:02 م

753 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 752 طنا.

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وقال مدير السوق ربيع الروسان، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد 499 طن خضار، و 64 طن فواكه، و38 طن ورقيات، و 22 طنا مشكل ما بين الفواكه والخضار، و129 طن فراولة وشمام وبطيخ .


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 17- 45، البطاطا 30 - 50، البندورة 12- 22، الخيار 10- 20، الزهرة 15- 25، البطيخ 15- 30 والشمام بين 15 و35 قرشا.

 




 

 


 

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