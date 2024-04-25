753 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 752 طنا.

اضافة اعلان



وقال مدير السوق ربيع الروسان، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد 499 طن خضار، و 64 طن فواكه، و38 طن ورقيات، و 22 طنا مشكل ما بين الفواكه والخضار، و129 طن فراولة وشمام وبطيخ .



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 17- 45، البطاطا 30 - 50، البندورة 12- 22، الخيار 10- 20، الزهرة 15- 25، البطيخ 15- 30 والشمام بين 15 و35 قرشا.