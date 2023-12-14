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الخميس، 14-12-2023 11:33 م

2.7 مليون أردني و730 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم

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الوكيل الاخباري - كشفت خطّة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام المقبل، إن هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة للاجئين، يحتاجون للدعم، وهو رقم يعرض لأول مرة، فيما هناك 730 ألف لاجئ سوري يحتاجون لدعم مماثل.

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وقدرت الخطة احتياجات الأردن للعام المقبل، لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين بـ875 مليون دولار، من أصل 5.644 مليار دولار حددت كاحتياجات في 5 دول بالمنطقة تستضيف السوريين.


وقالت الخطة، إنه ومع دخول الأزمة السورية عامها الـ13 العام المقبل، بقيت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم، وصل عدد المحتاجين إلى مستوى غير مسبوق منذ بداية الأزمة في: تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.


وذكرت الخطة، انها تستهدف الوصول الى 540.4 ألف لاجئ سوري من أصل الـ730.6 ألف لاجئ سوري، مسجلين لدى المفوضية، كما تستهدف الوصول لـ810 آلاف أردني من أصل الـ2.7 مليون.


وأكدت الخطة، أنّ 93 % من الأسر السورية مديونة، لتغطية الاحتياجات الأساسية، فيما أن 18 % منها تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وإن 28 % من السوريين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا، فما فوق عاطلون عن العمل، محذرة من زيادة معدلات التسرب من المدارس، وانتشار عمالة الأطفال، والزواج المبكر جراء الضغوط المالية.


وفي الوقت الذي قدرت فيه الخطة السابقة للعام الماضي احتياجات الأردن بـ968.7 مليون دولار، مول منها 34 % فقط، أي أن الأردن حصل حتى نهاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي على 332.5 مليون دولار فقط.


 




 

 


 

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