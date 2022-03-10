200 ألف جرعة لقاح للاجئين في الأردن ودول أخرى

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تبرع الصين بـ200 ألف جرعة من لقاح كورونا للمساعدة في حماية لاجئي فلسطين.

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وقالت الوكالة في بيان: "مئتا ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19 تم التبرع بها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية".



وأضاف البيان: "تم تسليم اللقاحات إلى ثلاثة من أقاليم عمليات الأونروا، وهي الأردن ولبنان وسوريا في الأسبوع الأخير من فبراير/شباط 2022".



ولفت إلى أن "المساهمة الحيوية من لقاحات كوفيد-19 ستساعد في حماية لاجئي فلسطين، والأهم من ذلك أنها تكمل وتسهم في برامج التطعيم الوطنية ونشرها في البلدان المضيفة".



وأشار البيان، إلى أن "تعزيز قدرة البلدان المضيفة على إبطاء تفشي فيروس كورونا يعد أمرا بالغ الأهمية".



كما شدد على أن "الوصول الشامل والمنصف وفي الوقت المناسب إلى لقاحات كوفيد-19 أمر أساسي لتحقيق هذا الهدف".



ونقل البيان عن مدير برنامج الصحة في الأونروا سيتا أكيهيرو قوله: "التبرع بلقاح كوفيد-19 من جمهورية الصين الشعبية يؤمن طبقة أساسية من الحماية للاجئي فلسطين ويعزز الوصول المنصف والمناسب وقتيا للقاح".



وأضاف: "وهو سيؤدي أيضا لتعزيز تعاوننا مع البلدان المضيفة التي تفضلت بإدراج لاجئي فلسطين في برامج التطعيم الوطنية الخاصة بهم، نحن ممتنون حقا لحكومة الصين وشعبها".





