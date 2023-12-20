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الأربعاء، 20-12-2023 04:43 م

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجديدة

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الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء ، اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجديدة، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

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وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات، استمرارا لحملتها الهادفة الى وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.


وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة الشونة الجديدة ولغاية الوادي الأبيض، أسفرت عن إزالة "برابيش" بأقطار مختلفة عدد 21 مدفونة أسفل طريق القناة، تسحب مياه القناة بطريقة غير مشروعة رغم من وجود أجهزة ري لديها، ما يتسبب بعدم تأمين الوحدات الزراعية في مشروع 18 كلم باستحقاقها من المياه، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

 




 

 


 

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