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الجمعة، 28-07-2023 01:24 م

%23.4 نمو صادرات الأردن لدول الاتحاد الأوروبي خلال 5 أشهر من العام الحالي

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الوكيل الاخباري - نمت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 23.4%، وصولا إلى قرابة 136 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 110 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي.

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وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى ارتفاع قيمة مستوردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 3.6%، لتصل إلى 1.182 مليار دينار، مقابل 1.140 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومنطقة اليورو حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي قرابة 1.318 مليار دينار، مقارنة مع 1.250 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.


ووصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي إلى حوالي 1.046 مليار دينار، مقارنة مع قرابة 1.030 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


واحتلت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام لتصل إلى قرابة 38 مليون دينار، فيما تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة ما يقارب 253 مليون دينار.


 




 

 


 

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