الجمعة 17-02-2023
الوكيل الاخباري

25.1 مليار دقيقة اتصال خلوية أجراها الأردنيون في أول 9 أشهر من 2022

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الجمعة، 17-02-2023 10:18 م

25.1 مليار دقيقة اتصال خلوية أجراها الأردنيون في أول 9 أشهر من 2022

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الوكيل الاخباري - أظهر تقرير حديث أصدرته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن حجم الحركة الهاتفية الخلوية المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ 25.1 مليار دقيقة اتصال عبر شبكات الاتصالات المتنقلة الرئيسية الثلاث العاملة في المملكة.

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وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة، نقلته يومية الغد، فقد تراجع عدد دقائق الإتصال التي أجراها الأردنيون خلال فترة الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي بنسبة طفيفة بلغت 2 %، مقارنة مع عدد دقائق الاتصال التي أجريت خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة حوالي 25.6 مليار دقيقة اتصال مليار خلوية.


وبلغ المعدل الشهري لاتصالات الأردنيين الخلوية خلال فترة الأرباع الثلاثة الاولى من العام الماضي 2 مليار دقيقة اتصال خلوية في كل شهر.


وكشف التقرير أن هذه الحركة الهاتفية تمثل حجم المكالمات الخلوية الصادرة التي أجراها الأردنيون عبر هواتفهم المتنقلة في فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي لوجهات محلية ودولية، وتوزعت على النحو التالي، 8.25 مليار دقيقة اتصال خلوية في الربع الأول، 8.34 مليار دقيقة اتصال خلوية في الربع الثاني، و 8.5 مليار دقيقة اتصال خلوية في الربع الثالث.


وأكد التقرير أن المكالمات المحلية استحوذت على الحصة الأكبر من حجم الحركة الهاتفية الخلوية للأردنيين في أول تسعة أشهر من العام الماضي إذ بلغت نسبتها قرابة 97 % من إجمالي الحركة الهاتفية، والنسبة الباقية كانت للمكالمات الخلوية الدولية.


وتشمل الأرقام التي أعلنت عنها هيئة الاتصالات ثلاث شبكات خلوية رئيسية تقدم الخدمة في السوق المحلية التي تعتبرها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية في المنطقة العربية.

 




 

 


 

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