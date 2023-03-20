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الإثنين، 20-03-2023 11:51 ص

26756 حالة طلاق في الأردن من بينها 415 حالة خلع بالعام الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد حالات الطلاق في الأردن المسجلة لدى المحاكم الشرعية خلال عام 2022، نحو 26756 حالة بانخفاض نسبته 6.8% عن حالات الطلاق التي كانت في عام 2021 والتي بلغت 28708 حالة، وفق ما أفاد به قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة.

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وقال الربطة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن نسبة الطلاق من زواج العام ذاته لعام 2022 بلغت 5.8% وهي نسبة ثابتة تقريبا بالمقارنة مع السنوات السابقة.

 

وأضاف أن نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي قياسا لعدد السكان معيار 2.4 لكل ألف نسمة.

وأما أنواع الطلاق في عام 2022 فكانت كما يلي:

- الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق

- الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22% من حالات الطلاق

- الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30% من حالات الطلاق

- الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3% من حالات الطلاق

- الافتداء (الخلع القضائي) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق

- التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22%

- طلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الاسري 1050 وبنسبة 4%

 

 

 




 

 


 

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