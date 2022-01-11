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28 شركة من بين الشركات الـــ 100 الأكبر تشغيلاَ للعمالة استفادت من برنامج استدامة

الثلاثاء، 11-01-2022 07:00 م

28 شركة من بين الشركات الـــ 100 الأكبر تشغيلاَ للعمالة استفادت من برنامج استدامة

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن أعداد المشتغلين الأردنيين في أكبر (100) شركة ومؤسسة مشغلة للعمالة في الأردن، قد نما في العام الماضي بنحو 2.8%، مقابل تراجع أعداد المشتغلين غير الأردنيين بنحو 3.7%.
 وبينت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن إجمالي أعداد المشتغلين في هذه الشركات وصل في العام 2021 إلى نحو (167.1) ألف عامل، مقابل (165.8) ألف عامل؛ أي بنمو بلغ (0.8%)، إلا أنه يبقى أقل من العدد المسجل في العام السابق لجائحة كورونا (نهاية 2019) بنحو (7%).
 
وأضافت أن هذا الانخفاض جاء مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع أعداد المشتغلين غير الأردنيين بنحو 21%، مقابل ارتفاع في أعداد المشتغلين الأردنيين بلغ نحو 2%، حيث تشكل العمالة في هذه الشركات نحو 23% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص. 
 
وفيما يتعلق بتوزيع الوظائف بين الأردنيين وغير الأردنيين في الشركات الــ (100) الأكبر تشغيلاً للعمالة، بلغت حصة العاملين الأردنيين نحو 70.1% بعدد إجمالي بلغ 117.2 ألف عامل، مقابل 49.9 ألف عامل غير أردنيين بلغت نسبتهم 29.9% من إجمالي عدد المشتغلين في هذه الشركات. 
 
وأظهر التحليل الذي أجرته المؤسسة بأن نحو (57) من بين الشركات الـ (100) الأكبر تشغيلاً للعمالة الأردنية شهدت في العام الماضي 2021 ارتفاعاً في أعداد المشتغلين فيها، بإجمالي بلغ 6,771 عامل وعاملة، في حين كان عدد الشركات التي شهدت ارتفاعاً في أعداد المشتغلين فيها من الأردنيين 62 شركة بزيادة بلغت 7,445 عامل وعاملة، مقابل (44) شركة فقط سجلت ارتفاعاً في أعداد المشتغلين فيها وبإجمالي بلغ 2,647. 
 
وأظهر تحليل المؤسسة بأن (28) شركة من بين الشركات الـــ (100) الأكبر تشغيلاَ للعمالة استفادت من برنامج "استدامة" بإجمالي عدد عاملين بلغ 23.2 ألف عامل وعاملة أردنيين.

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