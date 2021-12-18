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السبت، 18-12-2021 08:49 ص

صرف رواتب المتقاعدين يوم الأربعاء القادم

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأنها قرّرت صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي يوم الأربعاء الموافق 22/12/2021. 

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وبينت المؤسسة بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم ومتطلبات أعياد رأس السنة .


وأكدت المؤسسة أنها تشارك الأردنيين أعيادهم وتهنئ جميع أبناء الشعب الأردني بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية. 


وأضافت المؤسسة أن الرواتب التقاعدية ستكون في الحسابات البنكية لنحو  (275) ألف متقاعد يوم الأربعاء المقبل.


 




 

 


 

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