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الأربعاء، 07-07-2021 01:31 م

28% نسبة تمثيل المرأة بالكادر الأكاديمي في الجامعات والكليات الأردنية

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الوكيل الإخباري - أكد التقرير الاحصائي السنوي لعام 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن عدد أعضاء وعضوات الهيئة التدريسية للعام الجامعي 2019/2020 (الجهاز الأكاديمي) في مختلف الجامعات الأردنية الحكومية منها والخاصة والإقليمية الى جانب الكليات الجامعية، بلغ 11394 عضوا من بينهم 2507 يحملون شهادة الماجستير (22%)، و8887 يحملون شهادة الدكتوراة (78%).

نسبة التمثيل النسائي في الكادر الأكاديمي 28% للعام الدراسي 2019/2020

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نسبة التمثيل النسائي في الكادر الأكاديمي بلغت 27.9% وبعدد 3177 امرأة، وهي نسبة لم ترتفع إلا بنحو طفيف في آخر خمس سنوات، إذ كانت 27% وبعدد 2942 امرأة في العام الدراسي 2016/2017.

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وتعتقد "تضامن" بأن تمكين النساء الأكاديميات وإعطائهن أدوراً ومسؤوليات أكبر للمساهمة في تنمية مجتمعاتهن، ورفع قدراتهن ومهاراتهن المهنية وإتاحة الفرصة أمامهن على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال، كل ذلك يتطلب زيادة أعدادهن بالجهاز الأكاديمي بشكل عام وفي مختلف الرتب الأكاديمية والحقول التعليمية بشكل خاص، وعدم إقتصار مشاركاتهن في عدد من الحقول النمطية المرتبطة بعمل النساء.

 

 




 

 


 

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