الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

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الخميس، 27-07-2023 06:45 م

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2969 طنا، منها 1930 طن خضار، و870 طن فواكه، و168 طن ورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و30، والبطاطا بين 20 و55 قرشا ، والبندورة بين 20 و40 قرشا ، والجزر بين 20 و35، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 20 و40، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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