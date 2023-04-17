3 إصابات بحريق شقة في إربد

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الدفاع المدني انها تعاملت مع حوادث عديدة خلال 24 ساعة الماضية كان من ضمنها حوادث مؤلمة، منها 1154 حالة إسعافية و112 إنقاذ و 26 إطفاء. اضافة اعلان





ومن هذه الحوادث فقد تعاملت مديرية دفاع مدني غرب إربد مع إصابة ثلاثة أشخاص بضيق تنفس إثر حريق شب بشقة بمنطقة المزار الشمالي وتم نقل الإصابات إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وكانت حالاتهم العامة متوسطة.



وتعاملت مديرية شرق إربد مع حريق داخل مدينة الحسن الصناعية "مستودع يحتوي على أعلاف وتم حصر الحريق والسيطرة عليه من قبل كوادر الإطفاء واخمادة بالكامل ولم ينتج عنه اي اصابات.



وطالبت المديرية الأردنيين قبيل عيد الفطر الالتزام بتعليمات السير كاملة، وعدم اعتماد السرعات الزائدة، وعدم ترك الأطفال في المنازل والمركبات لوحدهم أثناء التسوق لشراء حاجيات العيد .

