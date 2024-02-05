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الإثنين، 05-02-2024 08:05 ص

السير تكشف أسباب الازدحامات على شوارع بعمان صباح اليوم

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الوكيل الإخباري - قال ملازم1 مؤيد محافظة، من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع عدد من المعوقات والحوادث في عمّان. 

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وبيّن محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن أبرز هذه التعطلات كان تعطّل مركبة شحن أسفل جسر الأمير الحسين للسير القادم من طريق المطار، وتم رفع العوائق دون وقوع إصابات. 

 

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات، داخل نفق المدينة الطبية، دون وقوع إصابات، وتم تعليل سبب الحادث بالتتابع القريب. 

 

ونوه محافظة إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين بعد جسر القصور باتجاه دوار الداخلية، دون وقوع اصابات، وتم تعليل سبب الحادث بالتتابع القريب. 

ودعا محافظة السائقين الى الابتعاد عن المخالفات الخطرة، والالتزام بتوجيهات رقباء السير. 

 




 

 


 

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