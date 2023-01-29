مخالفة قطع الاشارة حمراء تسبب 6 إصابات بعد تصادم مركبتين في عرجان

الوكيل الإخباري -

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أصيب 6 أشخاص باصابات مختلفة، إثر حادث تصادم، وقع مساء أمس السبت، بين مركبتين، في منطقة عرجان في العاصمة عمّان.وقال النقيب كفاح الهزايمة، من إدارة السير المركزية، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إنه تم تعليل سبب الحادث بقطع الإشارة حمراء ما سبب وقوع الحادث.وبيّن الهزايمة إنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 4 مركبات، اعلى جسر الثامن، ونتج عنه إصابة.وحول الأعطال التي تم التعامل معها صباح اليوم، أوضح أن أبرزها كان تعطّل مركبتين داخل نفق صويلح ما نتج عنه إثر مروري، إلى جانب تعطل مركبة أعلى جسر النهضة.