3 وفيات و561 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال الملازم كفاح الهزايمة من غرفة عمليات إدارة السير، إنه تم التعامل مع 561 حادثا مروريا في عموم المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 366 حادثا في العاصمة عمان.

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وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام، الإثنين، أنه نتج عن الحوادث 3 وفيات، و536 ضرارا ماديا للمركبات.



وحذر الهزايمة من حالة الانزلاق التي تحدث نتيجة تساقط الأمطار بعد موجة الغبار التي ضربت المملكة، داعيا إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المقررة، وترك مسافة أمان كافية.



وأشار إلى الحركة النشطة في الأسواق التجارية في العشر الأواخر من رمضان، مؤكدا وجود خطة مرورية شاملة لهذه الغاية.

