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الخميس، 04-11-2021 09:34 ص

3.957 مليون دينار حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال 10 أشهر

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الوكيل الإخباري- أظهر تقرير أعدته دائرة الأراضي والمساحة ووصل "الوكيل الإخباري" اليوم الخميس بأن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 ارتفع بنسبة بلغت (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ ليبلُغ (3,957) مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

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وبين التقرير ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تشرين الأول\أكتوبر من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وانخفاضٍ بسيطٍ بلغت نسبته (0.5%) مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ (433) مليون ديناراً أردنياً تقريباً.


كما كشف التقرير انخفاض قيمة الإيرادات خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%12) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (163,344,497) ديناراً أردنياً.


فيما ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%96) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (95,196,259) ديناراً أردنياً.

 




 

 


 

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