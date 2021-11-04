3.957 مليون دينار حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال 10 أشهر

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير أعدته دائرة الأراضي والمساحة ووصل "الوكيل الإخباري" اليوم الخميس بأن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 ارتفع بنسبة بلغت (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ ليبلُغ (3,957) مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

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وبين التقرير ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تشرين الأول\أكتوبر من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وانخفاضٍ بسيطٍ بلغت نسبته (0.5%) مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ (433) مليون ديناراً أردنياً تقريباً.



كما كشف التقرير انخفاض قيمة الإيرادات خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%12) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (163,344,497) ديناراً أردنياً.



فيما ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%96) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (95,196,259) ديناراً أردنياً.