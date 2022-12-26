30 % ارتفاع الطلب على الكاز وديزل التدفئة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات عن ارتفاع الطلب على المحروقات لغايات التدفئة (الكاز وديزل التدفئة ) بنسبة 30% تقريباً، مقارنة مع بداية الشهر الحالي وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء .

اضافة اعلان



وقال السعيدات لـ" الوكيل الإخباري" أن الطلب على مادة الكاز ارتفع بنسبة 30% خلال الأيام الأخيرة، فيما ارتفع الطلب على ديزل التدفئة لغايات التدفئة بنسبة 20% مقارنة مع بداية الشهر الحالي.



وأضاف ان سحوبات الغاز المنزلي اليوم ارتفعت بمعدل 60 ألف أسطوانة، حيث سُجل حتى الآن بيع 210 آلاف اسطوانة، ويوم أمس 150 الفاً.



وتشهد المملكة منذ ساعات صباح اليوم أمطارا غزيرة في مختلف مناطق المملكة نتيجة المنخفض الجوي الذي يؤثر على المنطقة يرافقه انخفاض بدرجات الحرارة بالتزامن مع مربعانية الشتاء .