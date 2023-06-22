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الخميس، 22-06-2023 10:10 م

3135 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 3135طناً، منها 2160طن خضار، و787 طن فواكه، و 187طناً من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا للكيلو، والبصل الناشف بين 15و20 قرشا، والبطاطا بين 20و 30قرشا، والبندورة بين 8 و 15قرشا، والجزر بين 25 و 40 قرشا، والخيار بين 10و 25 قرشا، والزهرة بين 20 و 50قرشا، والليمون بين 50و 70قرشا، والموز البلدي بين 50و 65قرشا.

 




 

 


 

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