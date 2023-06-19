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الإثنين، 19-06-2023 03:34 م

3535 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3535 طنا، منها 2625 طن خضار، و742طن فواكه، و168طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و25 قرشا، والبطاطا بين 20 و30 قرشا، والبندورة بين 7 و15 قرشا، والجزر بين 20 و40 قرشا، والخيار بين 20 و30 قرشا، والزهرة بين 20 و30 قرشا، والليمون بين 50 و70 قرشا، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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