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الخميس، 15-06-2023 04:52 م

3009 أطنان خضار ترد للسوق المركزي

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الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 3009 أطنان، منها 2093 طن خضار، و733طن فواكه، و183طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20قرشا، والبصل الناشف بين 15و25، والبطاطا بين 20و 30، والبندورة بين 7و 12، والجزر بين 25و 40، والخيار بين 20و 30، والزهرة بين 20و 35، والليمون بين 50و 70، والموز البلدي بين 50و 70قرشا.

 




 

 


 

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