3177 طناً من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت،3177 طنا، منها 2124 طن خضار، و787طن فواكه، و265 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 10 و25، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 30 و 50، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.

