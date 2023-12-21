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القسام تستهدف آليات إسرائيلية وتؤكد مقتل 6 جنود بمنطقة اليرموك

الخميس، 21-12-2023 05:51 م

2631 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2631 طنا، منها 1650 طن خضار، و695 طن فواكه، و286 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و50، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 10 و25، والجزر بين 50 و60، والخيار بين 60 و80، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.
--(بترا)


 




 

 


 

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