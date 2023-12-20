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الأربعاء، 20-12-2023 06:18 م

سعر كيلو الخيار بـ 85 قرشاً في السوق المركزي

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2933 طنا، منها 1803 أطنان خضار، و886 طن فواكه، و243 طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و50، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 10 و25، والجزر بين 50 و60، والخيار بين 65 و85، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.



 




 

 


 

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