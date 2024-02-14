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الأربعاء، 14-02-2024 11:00 ص

الهناندة : نعمل على رفع جاهزية القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الحكومة وضمن خططها في عملية التحول الرقمي تعمل على رفع جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية المبتكرة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة وجودة تلك الخدمات.

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وقال الهناندة، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان " أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعي " ضمن أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الثالثة تحت عنوان ( الذكاء الاصطناعي والبيانات استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية) والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، إنه لا بد من ضرورة تركيز الجهود على تنمية المهارات التكنولوجية والرقمية في كل القطاعات وضمان ملائمتها مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية والتغييرات المستمرة التي تطرأ على مستقبل الوظائف حول العالم.


وأكد على ضرورة رفع الوعي وتأهيل المهارات الرقمية والتكنولوجية خاصة المتعلقة بالبيانات و الذكاء الاصطناعي و التحول الرقمي لدى موظفي القطاع العام.


وأشار الهناندة إلى أن الأردن قد حقق تقدماً ملحوظاً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023 حسب تقرير مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي والمعد من قبل oxford insights حيث احتل المرتبة 55 من بين 193 دولة حول العالم  وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 والتي تهدف الى تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية وبناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية وتشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة الى تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي وضمان البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للذكاء الاصطناعي.

 




 

 


 

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