مدير مستشفى معان: إصابات حادث الصحراوي متوسطة

الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور الرواد إن كوادر المستشفى قدمت الإسعافات اللازمة لـ 12 شخصاً اصيبوا إثر حادث تصادم بين مركبتين، وقع صباح اليوم في منطقة المريغة باتجاه عمّان.

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وبين الرواد لـ " الوكيل الإخباري" أنه يتم الآن إجراء الفحوصات اللازمة للمصابين، موضحا أن الإصابات تتراوح بين المتوسطة والبسيطة.



ونوه إلى أن أغلب الحالات سوف تغادر اليوم المستشفى، وعدد محدود منهم سيتم إدخاله لحين إجراء الصور الشعاعية اللازمة.



وكان قد وقع حادث تصادم بين بكب ومركبة شحن على طريق المريغة - عمان صباح اليوم.