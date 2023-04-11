الملك يلتقي رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في اليابان

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في طوكيو، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الياباني هيرويوكي هوسودا، ورئيس مجلس الشيوخ الياباني هيديهيسا أوتسوجي.

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وجرى خلال اللقاءين، اللذين عقدا بشكل منفصل، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها.



وأكد جلالة الملك أهمية تعزيز التنسيق البرلماني بين الأردن واليابان في مختلف المجالات، وبخاصة الاقتصادية والاستثمارية.



وأعرب جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان إلى المملكة، لتمكينها من المضي قدما بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.



وتم بحث أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أكد جلالة الملك أهمية وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.



وأشار جلالته إلى أن جميع الجهود التي تبذلها المملكة تهدف إلى دعم الموقف الفلسطيني والتوصل إلى التهدئة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب الياباني بخطط الأردن لتطوير وتنويع مصادر الطاقة، وإقامة مشاريع تحلية المياه.



ورحب بتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا بين البلدين وتشجيع الطلبة الأردنيين على التخصص في المجالات المرتبطة بهذا القطاع في الجامعات اليابانية.



كما أكد رئيس مجلس النواب أهمية زيادة التعاون في قطاع السياحة، وتشجيع السياح اليابانيين على زيارة المملكة.



بدوره، أكد رئيس مجلس الشيوخ الياباني أهمية التعاون البرلماني بين البلدين، معربا عن حرص اليابان على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأردن في شتى الميادين.



وأشاد بجهود المملكة في تحمل عبء اللجوء وتقديم الخدمات الأساسية للاجئين، مؤكدا ضرورة مساعدة المجتمع الدولي للأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين.



وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في طوكيو لينا عناب.

