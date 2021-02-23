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الثلاثاء، 23-02-2021 10:56 ص

4 ملايين دينار لاستحداث مبنى لبلدية المفرق

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الوكيل الاخباري - طرحت بلدية المفرق الكبرى عطاء لاستحداث مبنى حديث لها ضمن اعلى المواصفات بقيمة 4 ملايين دينار.

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وقال رئيس البلدية عامر الدغمي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان مبنى البلدية الحالي تم استحداثه منذ اربعينيات القرن الماضي، حيث يقع وسط سوق تجاري، بالإضافة الى افتقاره الى مواقف للمركبات، ما يسهم في حدوث ازمات مرورية وتعرض مركبات المراجعين لمخالفات الاصطفاف المزدوج.

 

واكد الدغمي ان المبنى الحالي يضم جزء بسيط من دوائر البلدية، والجزء الاخر من دوائرها هي ضمن ابنية مستأجرة ومنتشرة في المحافظة، ما يشكل عبئا ماليا على البلدية ومعاناة المراجعين لإنجاز معاملاتهم.


واشار الى انه تم تجهيز المخططات الخاصة بالمبنى الجديد، بجانب الملعب البلدي ضمن ارض السوق المركزي، مبينا انه تم اصدار قرار لهدم جزء من السوق ووضع 8500 متر مربع لمبنى البلدية الجديد الذي سيضم كافة الدوائر التابعة لها، اضافة لتخصيص 10 دونمات كمواقف لمركبات المراجعين والموظفين.


--(بترا)

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