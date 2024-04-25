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الخميس، 25-04-2024 03:55 م

%4.9 ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي، ما يقارب 510 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمقدرة بـ 486 مليون دينار.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الفاتورة النفطية في الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 4.9 بالمئة.


وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي، لتصل إلى 162 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 162 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 78 مليون دينار، والديزل "سولار" بنحو 99 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 5 ملايين، والكاز بنحو 4 ملايين دينار.

 




 

 


 

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