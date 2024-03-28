بحث مجالات التعاون الزراعي بين الأردن ودولة جنوب أفريقيا

الوكيل الإخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقائه اليوم الخميس السفيرة فوق العادة لدولة جنوب أفريقيا لدى المملكة سيلينا موكوينا والوفد المرافق مجالات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

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وأكد الحنيفات خلال اللقاء أهمية استيراد الخراف الحية واللحوم والانسال المحسنة من المواشي من دولة جنوب أفريقيا التي تعطي عائدا جيدا من الحليب إضافة إلى منتجات زراعية أخرى وتبادل الخبرات وبالأخص في مجال الخدمات البيطرية.



كما أكد أهمية تقديم جميع التسهيلات لرفع التبادل التجاري وإعطاء فرصة للقطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورحب بالمشاركة الدائمة في المهرجانات الزراعية التي تعقد بالأردن، مشيراً إلى المضي في انجاز مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التبادل التجاري.



وثمن الوزير الحنفيات لدولة جنوب أفريقيا الموقف الإنساني والأخلاقي وأن موقف دولة جنوب أفريقيا مقدر ومحترم وله بعد انساني، وهي الدولة التي وضحت أن منظومة القيم الإنسانية اختلفت عن الواقع وأن هذا الموقف يأتي متناغماً مع الموقف الأردني إزاء القضية الفلسطينية.



وأكدت السفيرة على توافق المواقف للبلدين في قضية الحرب على غزة بضرورة إيقاف الإبادة على غزة وشعبها.



وأشارت الى وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين لتسهيل عملية تبادل السلع الزراعية والخبرات بين البلدين، داعية الى الاهتمام بجودة المنتج الأردني وبالأخص زيت الزيتون الأردني والتمر المدجول.



وأضافت، أن التوجه حالياً، هو استبدال المنتجات الإسرائيلية بالمنتجات الأردنية في الأسواق لدولة جنوب أفريقيا، مشيرة الى أهمية توسيع التبادل المعرفي والتجاري مع المملكة، حيث أن دولة جنوب أفريقيا تقوم كل عام بعقد عدد من المهرجانات الزراعية، ووجهت الدعوة للقطاع الزراعي والمهتمين للمشاركة في هذه المهرجانات لتفعيل اختيار السلع للتبادل التجاري.



وأكدت أن المستقبل سيشهد تعاوناً مميزا مع الأردن في المجال الزراعي بسبب التوجهات المتوافقة بين البلدين الصديقين .



وقدمت السفيرة وشاحاً يحمل علم جنوب أفريقيا للوزير تقديراً للتعاون بين البلدين الصديقين.