وزير التربية: الدورة الامتحانية الواحدة للتوجيهي تكلف 25 مليون دينار

الوكيل الإخباري

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- كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الدورة الامتحانية الواحدة من امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" تكلف الوزارة نحو 25 مليون دينار.وقال محافظة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن توجه الوزارة نحو إقامة نظام بنوك الأسئلة سيوفر كلفة امتحان التوجيهي، لافتا إلى أنه جزء من إصلاح منظومة امتحان "التوجيهي".وأضاف أن الامتحانات وفق نظام بنوك الأسئلة ستكون متساوية في الصعوبة ويمكن للطالب التقدم لأكثر من امتحان محوسب في نفس اليوم.وأشار محافظة إلى أن الوزارة تعمل عبر نظام بنوك الأسئلة للتخلص من الشكل التقليدي لامتحان "التوجيهي" في المملكة.وكانت استضافت وزارة الاتصال الحكومي مؤتمرا صحفيا لوزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، الاختبارات الدولية (بيزا)، والمسارات التعليمية، والأسئلة الإلكترونية (بنك الأسئلة).